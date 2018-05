IPL 2018, CSK vs RCB LIVE: चेन्नई सुपर किंग्स की 6 विकेट से जीत

खास बातें आरसीबी-20 में 9 पर 127, पार्थिव पटेल 53, टिम साउदी 36* रवींद्र जडेजा को तीन, तो हरभजन को मिले दो विकेट सीएसके- 18 ओवरों में 4 पर 128 रन, धोनी 31*, रायुडु 32

The Royal Navghan gets to take the precious Lion Art Plate tonight! Man of the Match ku #WhistlePodu#yellove#CSKvRCBpic.twitter.com/bHmv5QJAGh — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 5, 2018

Namma ever consistent bahubali took us off with a great on course for the super win! #WhistlePodu#Yellove#CSKvRCBpic.twitter.com/tEQjfKG4Zj — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 5, 2018

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-11 में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को बहुत ही आसानी से 6 विकेट से हरा दिया. चेन्नई से पहले बैटिंग का न्यौता पाने के बाद सितारों से सुसज्जित बेंगलोर की टीम 20 ओवर के कोटे में 9 विकेट पर सिर्फ 127 रन ही बना सकी.उसकी ओर से पार्थिव पटेल ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 ओवरों में 4 विकेट खोकर ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. पिछले मैचों में अपने खराब प्रदर्शन के चलते निशाने पर आए रवींद्र जडेजा को उनकी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. जडेजा ने तीन विकेट चटकाए.मिले आसान लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की शुरुआत खराब हुई थी. शेन वॉटसन (11) को उमेश यादव ने जल्द ही चलता कर दिया था. लेकिन इसके बाद सुरेश रैना (25) और अंबाती रायुडु (32) ने टारगेट को देखते हुए थोड़े से धीमे रुख से दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़कर चेन्नई की जीत का आधार रख दिया.रैना के आउट होने के बाद नियमित अंतराल पर चेन्नई को कुछ झटके लगे. अंबाती रायुडु भी चले गए, तो ध्रुव शौरी (8) भी मिले मौके को नहीं भुना सके. इसके बाद बेंगलोर के स्पिनर मुरुगन अश्विन ने कुछ दबाव मनाने की विफल कोशिश जरूर की. लेकिन चेन्नई को यहां कम टारगेट होने का फायदा मिला. मुरुगन के खिलाफ धोनी और ब्रावो ने शुरुआत में सतर्कता बरती. लेकिन जब 18वां ओवर डालने युजवेंंद्र चहल आए, तो धोनी ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया. इस ओवर में धोनी ने युजवेंद्र को 3 छक्के जड़ते हुए 22 रन बटोरे. और इसी ओवर में मैच खत्म हो गया.

Parthiv and Southee helped us reach a score of respectability on a difficult wicket but the bowlers have a lot of work to do now.



Still not giving up#PlayBold#CSKvRCB#RCBpic.twitter.com/ndJ4HJM5pD — Royal Challengers (@RCBTweets) May 5, 2018

11th VIVO IPL fifty for @parthiv9 and this one came in such crucial circumstances!



He's waging a lonely battle at the moment. #PlayBold#CSKvRCBpic.twitter.com/r6HhhUlzem — Royal Challengers (@RCBTweets) May 5, 2018

AB de Villiers

Parthiv Patel

M Ashwin



Quinton de Kock

Manan Vohra

Washington Sundar



Manan will feel unfortunate to miss out but AB comes to bolster the batting What do you make of our line-up?#PlayBold#CSKvRCB#RCBpic.twitter.com/5L4ROVTXkX — Royal Challengers (@RCBTweets) May 5, 2018

इससे पहले चेन्नई से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद बेंगलोर की बल्लेबाजी की बुरी तरह टांय-टांय फिस्स हो गई है. सितारा बल्लेबाजों से सुसज्जित बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 127 रन ही बना सकी. चेन्नई के लिए रवींद्र जडेजा ने तीन और हरभजन सिंह ने दोे विकेट लिए. वो तो भला हो पार्थिव पटेल का जिन्होंने 53 रन बनाए. वर्ना आप सोच सकते हैं कि बेंगलोर का स्कोर क्या होता.वास्तव में इस पिच पर पावर प्ले (शुरुआती 6 ओवर, 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर) का फायदा उठाना आसान काम नहीं था. गेंद रुक कर आ रही थी. स्पिनरों को भी थोड़ी मदद थी और पेसरों को भी. आरसीबी के बल्लेबाज भी कुछ बड़ा धमाल करने की इजाजत नहीं ही ले सके. और उन्होंने इन छह ओवरों में 1 विकेट पर 47 रन ही बनाए.सोचिए कि बेंगलोर की टीम में पार्थिव न होते, तो क्या होता. विकेटों की पतझड़ की बारिश के बीच पार्थिव चेन्नई के चैलेंज का सामना करने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे. पार्थिव ने 41 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों से 53 रन बनाए. मतलब पार्थिव पटेल एक तरफ और बाकी टीम एक तरफ!वास्तव में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही इस मैच में औंधे मुंह गिरे! न ही कोहली के विराट शॉट दिखे और न ही एबी का 360 डिग्री अंदाज. हालात इतने बदतर रहे कि ये दोनों ही बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके.पिछले मैच के बाद रवींद्र जडेजा बहुत ही गम में थे. दो आसान और लगातार कैच उन्होंने सुनील नारायण के टपकाए थे. बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे. विकेटों के लाले पड़ रहे थे. प्रशंसक टीम में सवाल उठा रहे थे. बावजूद इसके धोनी ने जडेजा को मौका दिया. पिच मिली जडेजा के मनमाफिक, थोड़ा सा धीमापन. और इसे दोनों हाथों से भुनाते हुए जडेजा ने तीन विकेट चटकाकर धोनी के भरोसे को जिंदाबाद साबित कर दिया. जडेजा ने पार्थिव पटेल, विराट कोहली और मनदीप सिंह के विकेट चटकाएइससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने अपनी इलेवन में तीन, तो बेगंलोर ने अपनी इलेवन में दो बदलाव किए हैं. चेन्नई ने फैफ डु प्लेसिस की जगह विले, कर्ण शर्मा की जगह ध्रुव शौरी और आसिफ की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी है. वहीं, बेंगलोर टीम ने क्विंटोन डि कॉक की जगह पार्थिव पटेल, तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह एम अश्विन टीम में आए हैं. आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार रहीं:इस शानदार और आसान जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच से पहले बनाए अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करते हुए एक बार फिर से प्वाइंट्स टेबल में पहली पायदान हासिल कर ली है.