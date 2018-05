CSK vs SRH LIVE: हैदराबाद का पहला विकेट गिरा, एलेक्स हेल्स के 2 रन

खास बातें एलेक्स हेल्स 2 रन बनाकर आउट हैदराबाद प्वाइंट्स टेबल में है पहली पायदान पर चेन्नई की बॉलिगं का भी है आज इम्तिहान

Just one change to the team! Roar whistles for Namma XI to face the SRH. #WhistlePodu#Yellove#CSKvSRHpic.twitter.com/vSJra1Ruhf — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2018

Just one change today as Deepak Hooda comes in for Yusuf Pathan. Check out the entire Playing XI for the match today.#CSKvSRH#IPL2018pic.twitter.com/knFyVcs0OK — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 13, 2018

Of the 12 balls by Shakib in 4 innings to Bravo, more than half a dozen balls have gone for dots with Shakib getting Bravo's wicket thrice. Will the dots increase tonight or the wickets?#CSKvSRH#IPL2018pic.twitter.com/iU1lWVzlES — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 13, 2018

चेन्नई से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद हैदराबाद की शुरुआत खराब हुई है. हैदराबाद ने एलेक्स हेल्स (2) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया है. शिखर धवन के साथ कप्तान केन विलियमसन पिच पर हैं. फिलहाल 5 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 24 रन है.इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. हैदराबाद के लिए पिछले कई मैचों में बेहतर करने वाले ऑलराउंडर यूसुफ पठान शरीर में ऐंठन के कारण आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह दीपक हुड्डा को इलेवन में शामिल किया गया है. चेन्नई की इलेवन में भी एक बदलाव है. और पिच को देखते हुए चेन्नई ने लेग स्पिनर कर्ण शर्मा की जगह दीपक चाहर को शामिल किया है. आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स अपने दूसरे घर महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इस मैच में जीत हासिल कर चेन्नई की कोशिश प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी. लेकिन अगर उसे हैदराबाद जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अंजाम देना है, तो उसे अपने कई पत्तों को दुरस्त करना होगा. आज के मैच में पांच ऐसी बाते हैं, जो चेन्नई की चिंता को बढ़ा रही हैं. दूसरी तरफ हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर चुकी है और उसकी नजरें एक और मैच को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी.चेन्नई की बात करें, तो बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डेथ ओवरों में उसकी गेंदबाजी चिंता का विषय है, चेन्नई के अधिकतर बल्लेबाज अंबाती रायुडु, शेन वाटसन, ड्वायन ब्रावो, धौनी और सुरेश रैना ने जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, बल्ले से अपना योगदान दिया है. गेंदबाजी में रवींद्र जडेजा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 18 रन देकर तीन विकेट झटके थे. लुंगी एंगिडी, डेविड विले और शार्दूल ठाकुर पर एक बार फिर तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी होगी, लेकिन बताए गए पांच क्षेत्र सके लिए परेशानी बनते दिख रहे हैं.दूसरी तरफ हैदराबाद चाहेगी कि एक और जीत दर्ज कर वह इस सीजन में लगातार सात मैच जीते. पूर्व चैंपियन हैदराबाद में यह क्षमता है कि वह किसी भी बड़े स्कोर को हासिल कर सकती है और किसी भी छोटे का स्कोर का बचाव कर सकती है. गेंदबाजी में खासकर स्पिन विभाग में राशिद खान और शाकिब अल हसन अच्छा कर रहे हैं. इन्हें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और सिद्वार्थ कौल से भी अच्छा साथ मिल रहा है.टीम की बल्लेबाजी कहीं न कहीं कप्तानल केन विलियमसन के इर्द-गिर्द के ही घूमती दिखाई दे रही हैं जिन्होंने इस सीजन में अब तक छह अर्धशतक लगाए हैं. शिखर धवन भी फार्म लौट आए हैं और उन्होंने पिछले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ नाबाद 92 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी. हालांकि अगर कप्तान असफल होते हैं तो एलेक्स हेल्स और मनीष पांडे को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी. आज के मैच में दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैंचेन्नई के लिए कई बातें हैं, जो आज के मैच में उसके लिए परेशानी बनती दिख रही हैं. और आज अगर इन बातों में सुधार न हुआ, तो उसका सिरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. चेन्नई की 5 दिक्कतें इस प्रकार हैं1. पिछले 5 में से तीन मैचों में हार2.डेथ ओवरों में गेंदबाजी बड़ी चिंता3. प्रदर्शन में निरंतरता नदारद4. पिछले मैच में ज्यादातर बल्लेबाज नहीं चले5. हैदराबाद के शिखर धवन फॉर्म में लौटे