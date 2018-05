मुंबई इंडियंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2018 के रोमांचक मुकाबले में आज कोलकाता नाइटराइडर्स को 13 रन से हरा दिया. टीम ने प्‍लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस मैच में जीत जरूरी थी और उसने शानदार अंदाज में इसे कर दिखाया. वानखेड़े स्‍टेडियम पर कोलकाता के आमंत्रण पर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 20 ओवर में चार विकेट पर 181 रन बनाए और बाद में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की दम पर केकेआर को 20 ओवर में छह विकेट पर 168 रन तक ही सीमित रखा. मुंबई के लिए जहां सूर्यकुमार यादव ने 59 और ईविन लेविस ने 43 रन की पारी खेली. मुंबई के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए केकेआर के लिए रॉबिन उथप्‍पा ने 54 और नीतीश राणा ने 31 रन बनाए. आखिरी क्षणों में केकेआर के कप्‍तान दिनेश कार्तिक ने नाबाद 36 रन की जुझारू पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने के भरसक प्रयास किए लेकिन अन्‍य बल्‍लेबाजों की ओर से उन्‍हें सहयोग नहीं मिला. 20 ओवर में कोलकाता टीम 168 रन पर जाकर रुक गई.इस जीत के बाद मुंबई अंक तालिका में पांचवें नंबर पर पहुंच गई हैं. 10 मैचों में चार जीत के साथ उसके आठ अंक हैं. दूसरी ओर केकेआर अंक तालिका में तीसरे स्‍थान पर है. 10 मैचों में पांच जीत के साथ दिनेश कार्तिक की टीम के 10 अंक हैं.

