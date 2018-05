IPL 2018, KXIP vs CSK: ...तो पंजाब की कहानी मैदान पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाएगी!

खास बातें क्या होगा आज पंजाब का? राहुल बनाम रायुडु? लीग मुकाबलों की आखिरी जंग

Matchday

Kings will take on CSK at Pune tonight.#LivePunjabiPlayPunjabi#CSKvKXIPpic.twitter.com/KgCuifHyZz — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) May 20, 2018

#DenAwayFromDen is in readiness to host the last of the league matches at 8 PM! Roar whistles for the The Kings' Duel Round 2. #WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/xdtGqHuICX — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 20, 2018

A whopping average against today's opposition for the Lion King! Raring to increase those numbers for sure! #whistlepodu#CSKvKXIP#yellovepic.twitter.com/gJXyRxGuJg — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 20, 2018

किंग्स इलेवन पंजाब के पास मौका है. शुरुआत में धूम मचायी. लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया कि यह टीम अपने पिछले सात मुकाबले में छह मैच गंवा बैठी. बावजूद इसके आर. अश्विन एंड कंपनी के पास आखिरी चार टीमों में जगह बनाने का मौका है, लेकिन यहां काम सिर्फ जीत से ही नहीं चलेगा. उसे अपना नेट रन रेट भी सुधारना होगा. पंचाब के साथ-साथ एक-दो और टीमें अंतिम चार में जगह बनाने की रेस में हैं, लेकिन चेन्नई के खिलाफ पंजाब के पास आज एक बड़ा प्लस है, लेकिन एक बात है, जो मैच शुरू होने से पहले ही पंजाब के लिए प्ले-ऑफ के दरवाजे बंद कर सकती है.यह सही है कि बेहतरीन शुरआत के बाद पंजाब की टीम राह भटक गई है और अब उसे अंतिम चार में जाने के लिए अपने आखिरी लीग मैच में हर हाल में जीत ही चाहिए. पंजाब के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने पूरे सीजन में शानदार बल्लेबाजी की है. क्रिस गेल ने उनका कुछ साथ जरूर दिया था लेकिन अब उनका बल्ला भी शांत ही हो गया.एरॉन फिंच, मार्कस स्टोइनिस, मयंक अग्रवाल, युवराज सिंह मध्यम क्रम को संभालने में विफल रहे हैं. करुण नायर ने जरूर टीम की जिम्मेदारी ली है लेकिन बीते दो मैचों में वो भी शांत रहे हैं. गेंदबाजी में टीम का आक्रमण मुजीब उल रहमान के बिना अधूरा है. हालांकि कप्तान ने अश्विन ने जिम्मेदारी ली है लेकिन दूसरे छोर से सफल नहीं हो पाए. तेज गेंदबाजों में सिर्फ एंड्रयू टाई ही अपना प्रभाव छोड़ सके.वहीं दूसरी तरफ चेन्नई को अपने पिछले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने घर में 34 रनों से हरा दिया था. चेन्नई का प्रदर्शन पूरे सीजन शानदार रहा है. अंबाती रायुडू ने उसके लिए लगातार रन बनाए हैं. शेन वाटसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनका बखूबी साथ दिया है. मध्यक्रम में सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धौनी ने अच्छे से टीम को संभाला है और शीट एंकर का रोल निभाया है.निचले क्रम में ड्वेन ब्रावो के रूप में बड़े शॉट खेलने वाला खिलाड़ी दो बार की इस विजेता के पास है. गेंदबाजी में धोनी ने जिसको मौका दिया उसने कप्तान को निराश नहीं किया. फिर चाहे वो दीपक चहर हों, चाहे के.एम. आसिफ या लुंगी एंगिडी. शार्दुल ठाकुर तो उसके लिए लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं. स्पिन में टीम का जिम्मा हरभजन सिंह, इमरान ताहिर और कर्ण शर्मा के कंधों पर है. पंजाब के खिलाफ किसे मौका मिलता है यह मैच के दिन ही पता चलेगा. इस मैच के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैं:

चेन्नई हारे या जीते कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन पंजाब को बड़े अंतर से जीतना होगा. पंजाब के पास बड़ा प्लस यह है कि उसके सामने तस्वीर पूरी तरह साफ होगी कि उसके कितना स्कोर बनाना है या कितने ओवर में मैच जीतना है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस जीत गई, तो पंजाब के लिए मैदान पर उतरने से पहले ही प्ले ऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे!