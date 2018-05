ओपनर जोस बटलर की अर्धशतक पारी (51 रन, 39 गेंद, सात चौके) की बावजूद राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम आज यहां आईपीएल 2018 के दूसरे मुकाबले में किंग्‍स इलेवन पंजाब के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर 152 रन ही बना पाई. इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम पर आज पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. राजस्‍थान टीम लगातार अंतराल में विकेट गंवाती रही. बटलर के अलावा संजू सैमसन ने 28 और निचले क्रम के श्रेयस गोपाल ने 24 रनों का योगदान दिया.

