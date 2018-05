IPL 2018, RR vs CSK: इस 'बड़ी समस्या' को बिना सुलझाए राजस्थान रॉयल्स का काम नहीं चलेगा

खास बातें क्या होगा आज राजस्थान का ? आज हारे, तो समझो गए काम से! राजस्थान के सामने सुपर से ऊपर का चैलेंज!

Match day! Lions set to roar #Yellove in the pink city! How loud are your whistles going to be tonight?! #WhistlePodu#Yellove#RRvCSKpic.twitter.com/slFotYnAf7 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 11, 2018

The Lions fine tune the moves ahead of the royal clash tonight! #WhistlePodu#RRvCSKpic.twitter.com/dmNISStT7R — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 11, 2018

Backing the lions always! Two match treat for #WhistlePoduExpress. #RRvCSK today while on journey and the other live at the #DenAwayFromDen. #WhistlePodupic.twitter.com/PqYSvxHwjj — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 11, 2018

Special jersey for our battle with @ChennaiIPL against Cancer!



What's our new jersey all about?

PINK - Breast Cancer

BURGUNDY - Oral Cancer

TEAL - Cervical Cancer



Let's show our support and get #CancerOut!#JazbaJeetKa#HallaBol#VIVOIPL#Yellovepic.twitter.com/TbPM0benlo — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 9, 2018

राजस्थान रॉयल्स आज के अपने इकलौते मुकाबले में घरेलू सवाई मान सिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 के अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. यह मैच राजस्थान के लिए बेहद अहम है. यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान भी ठीक उन्हीं हालात में खड़ी है, जहां वीरवार को दिल्ली डेयर डेविल्स खड़ी थी. साफ है कि अगर राजस्थान को प्ले-ऑफ में खेलने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो उसे अपने बचे सभी चारों मुकाबले जीतने होंगे. और आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले जाने वाला मुकाबला उसके लिए करो या मरो की तरह है. जीतने के अलावा राजस्थान के पास कोई विकल्प ही नहीं है. और मैच जीतना है, तो उसे अपनी 'बड़ी समस्या' को सुलझाना होगा.पिछले मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने अपनी सलामी जोड़ी में बदलाव किए हैं. शेन वॉटसन का स्थान हालांकि पक्का है. लेकिन उनके साथ कभी अंबाती रायुडु तो कभी फैफ डु प्लेसिस पारी की शुरुआत करने आते हैं. राजस्थान के खिलाफ वॉटसन का साथी कौन होगा यह तभी साफ होगा, जो वह और उनका जोड़ीदार मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. वहीं, सुरेश रैना के बल्ले से अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं निकली है. लेकिन चेन्नई के लिए सबसे अच्छी बात यह रही है कि उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से आग उगल रहे हैं. धोनी ने अपने खुद के बूते कई मैच विरोधी टीम से छीन लिए हैं.वहीं, गेंदबाजी में चेन्नई के पास अच्छे विकल्प हैं. पिछले कुछ मैचों में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज लुंगी एंगिडी और भारत के ही युवा के.एम. आसिफ ने काफी प्रभावित किया. उम्मीद है धौनी इस मैच में भी इन दोनों को मौका देंगे. वहीं शार्दुल ठाकुर टीम के आक्रमण का अहम हिस्सा हैं. स्पिन में धोनी के पास कर्ण शर्मा और इमरान ताहिर के रूप में दो लेग स्पिनर मौजूद हैं. धोनी टीम संयोजन के हिसाब से इनमें से किसी एक को मौका देंगे. इसके अलावा रवींद्र जडेजा का खेलना तय है और हरभजन सिंह को बाहर बैठना पड़ सकता है.दूसरी तरफ, राजस्थान की बल्लेबाजी में सिर्फ संजू सैमसन का बल्ला ही कमाल दिखा सका है. जीत के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे को बल्ले से बड़ी पारी खेलनी होगी, तो बेन स्टोक्स, राहुल त्रिपाठी को भी अपनी फॉर्म में लौटना होगा. जोस बटलर ने पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी. टीम प्रबंधन को उनसे इस मैच में उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में राजस्थान के जोफ्रा आर्चर अच्छा कर रहे हैं. उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला रहा है, तो जयदेव उनादकट भी गेंद से प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैं:-राजस्थान के साथ बड़ी समस्या यह है कि उसकी बल्लेबाजी एक ईकाई के रूप में एक साथ नहीं चली है. जोस बटलर ने पिछले तीन लगातार मैचों में तीन अर्धशतक जड़े हैं. और अगर आज भी यही हाल रहा, तो फिर ...अब हम क्या कहें. आप समझदार क्रिकेटप्रेमी हैं और बहुत ही आसानी से सब समझ सकते हैं.