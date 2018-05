IPL Qualifier 1, SRH vs CSK: 'कुछ ऐसे' शिखर धवन के लिए पनौती बन गए प्ले-ऑफ मुकाबले !

Gearing up for tomorrow's all important match with a solid practice session at the nets. #ipl2018 #SRHvCSK #orangearmy pic.twitter.com/knzqsV9kL7

Check out scenes from the practice today at Wankhede as the #OrangeArmy gets ready for the First Qualifier #SRHvCSKpic.twitter.com/cz0lfORcD1