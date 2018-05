KXIP vs MI: इस अपमान के चलते युवराज सिंह के प्रशंसक आर. अश्विन पर भड़के

खास बातें किंग्स इलेवन पंजाब ने नहीं की किंग की कद्र! भुलाने वाला रहा है युवराज का अभी तक का सफर, सिर्फ 18.83 का औसत ...फिर भी किंग्स इलेवन ने यह गलत किया!

Dear @lionsdenkxip Yuvraj Singh is a legend of Indian cricket. Yes you have invested money but you have no right to insult him by sending him so low! The man is a world cup winner. As a cricket fan I'm disappointed with this decision. Disgraceful management #IPL2018#MIvKXIPpic.twitter.com/8R2yR05okb — Gurdeep Singh (@gurdeep0701) May 16, 2018

No one can hit a ball to a six as soon as he gets on to the field in such sort of situation

I’m feeling sad for the way KXIP treating Yuvraj Singh in this IPL..

They sent AXAR ahead of YUVI..

Why do these guys play for “StarPlus Nayi Sochi Awards”??#MIvKXIP#Yuvi#IPL2018 — Tarun Msd (@TarunMsd7) May 16, 2018

It's really sad to see the disrespect of India's Hero Yuvraj Singh ... My love for #KXIP from season 1st is just Bcoz of Yuvi & it's so Stupidity to see this today from Management



The only replacement for Yuvraj Singh is Yuvraj Singh.#CricbuzzLive#MIvKXIP#KXIPvMIpic.twitter.com/pxwzaquLgy — Neeraj Karan (@neerajkarncool) May 16, 2018

बात तो दो सौ फीसदी जायज है! या कहें कि जब टीम की बार-बार हार हो रही है, तो कप्तान या मैनेजमेंट की बुद्धि भी खराब हो जाती है. ऐसा लगता है एक समय धमाकेदार प्रदर्शन कर रही पंजाब का टीम प्रबंधन लगातार एक के बाद एक हुई हार से बौखला सा गया है. और यह बौखलाहट बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल में) मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले (मैच रिपोर्ट) में साफ तौर पर दिखाई पड़ी, जिसने युवराज सिंह के प्रदशंसकों को बुरी तरह नाराज कर दिया है. इस प्रशंसकों ने किंग्स इलेवन पंजाब मैनेजमें और कप्तान आर अश्विन को सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुनाई.वैसे युवराज सिंह के दुर्दिन मुंबई के खिलाफ भी जारी रहे. युवराज सिंह पारी के आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए. और एक बार फिर से उनके जेनविन आलोचकों को निराशा हुई, लेकिन इन आलोचकों का दिल युवराज के प्रदर्शन से ज्यादा किसी और बात से दुखा. युवराज के साथ हुए बर्ताव की पीड़ा इस दिग्गज बल्लेबाज के चेहरे पर भी साफ दिखाई पड़ी. और फिलहाल युवराज किस मनोदशा से गुजर रहे होंगे, यह सहज ही समझा जा सकता है. युवराज भले ही इस अपमान को पी गए हों, लेकिन उनके चाहने वाले अपने नायक के साथ हुए इस बर्ताव से बहुत ही आहत है. और उन्होंने अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया.बुधवार की पारी के बाद युवराज का आंकड़ा बहुत ही खराब हो गया है. अभी तक युवराज ने 8 मैचों में सिर्फ 65 रन बनाए हैं. युवी का सर्वाधिक स्कोर 20 रहा है. और उनका औसत 10.83 का रहा है. यह औसत निश्चित तौर पर युवराज और उनके कट्टर समर्थकों को शर्मसार करने के लिए काफी है. लेकिन यह भी सभी जानते हैं कि भले ही युवराज इस दुर्भाग्य से गुजर रहे हों, लेकिन दिन विशेष पर वह मैच भी जिता सकते हैं. और उनकी फॉर्म उनसे एक अच्छी पारी दूर ही है. इसीलिए जो बर्ताव बुधवार को युवराज के साथ किया गया, वह उसके बिल्कुल भी हकदार नहीं थे.दरअसल हुआ यह कि एरोन फिंच के रूप में दूसरा विकेट गिरने के बाद युवराज के बल्लेबाजी क्रम में पदावनति कर दी गई. और उनसे पहले मारकस स्टोइनिस और फिर पुछल्ले और गेंदबाज अक्षर पटले को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. ऐसे में युवराज के चाहने वालों की कप्तान अश्विन से नाराजगी समझी जा सकती है.