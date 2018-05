'इस प्रदर्शन' से बतौर ओपनर अफगानिस्तान अंडर-19 टीम में चयनित हुए थे राशिद खान

It has been a mixed game the first innings for #OrangeArmy with a good start, some trouble in the middle but Rashid Khan comes to the rescue with 34 runs off 10 balls. Now it's on to the bowling attack for getting us the desired result. #SRHvKKR #IPL2018Playoffs #IPL2018 pic.twitter.com/aX3KweAyeq

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-11 में केकेआर के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में जिसने भी सनराइजर्स हैदराबाद के पुछल्ले राशिद खान के बल्ले का जलवा देखा, उसने दांतों तले उंगली तब ली. यह राशिद खान ही थे, 10 गेंदों पर नाबाद 34 रन से मैच की दिशा और दशा ही पूरी तरह बदल गई. एक समय सीमित रनसंख्या पर सिमट रही सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर में राशिद ने अपने तेवरों से ऐसा तड़का लगाया कि एकदम से पूरा माहौल बदल गया. इस बात का खुलासा किया है राशिद खान के कोच हस्ती गुल नेजिस किसी ने भी राशिद खान के छक्कों को देखा, उसे एक बार को भरोसा ही नहीं हुआ कि वह गेंदबाज हैं या बल्लेबाज. राशिद ने किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज की तरह बैटिंग करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. साथ ही, दुनिया भर के क्रिकेट क्लबों, मैनेजरों को यह संदेश भी दे दिया कि वह बल्ले से क्या कारनामा कर सकते हैं. बहरहाल हम आपको बता दें कि सबसे पहले अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम में राशिद खान का चयन बतौर बल्लेबाज ही हुआ था.

He did it with his bat in the 1st innings and followed it up with his bowling and awesome fielding in the 2nd innings to win the much deserved Man of The Match award. Congratulations to @rashidkhan_19 as we get set to bring the cup back home #IPL2018#SRHvKKR#IPL2018Playoffspic.twitter.com/mA6xZ9jhWH