जम्मू-कश्मीर: 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन, महबूबा ने कहा- पत्थर मारकर दी जाए मौत

कश्मीर के बांदीपोरा में तीन साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप की घटना के बाद सोमवार को राज्य के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच लोगों की सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ झड़प के बाद जिले में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है. उत्तरी कश्मीर के डीआईजी मुहमद सुलेमान चौधरी ने बताया कि 8 मई को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था. इस घटना की सूचना मिलने पर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. वह हमारी हिरासत में है. हमने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है. उन्होंने जनता से हिंसक घटनाओं में शामिल न होने की अपील की है. इस घटना पर राजनीतिक पार्टियों से लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आपत्ति जताई गई है. राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोपी को शरिया कानून के तहत पत्थर मारकर मौत की सजा देने की बात कही है.

Mortified to hear about the rape of a 3 yr old girl in Sumbal. What kind of a sick pervert would do this?Society often blames women for inviting unwanted attention but what was this child's fault?Times like these, Shariah law seems apt so that such paedophiles are stoned to death