Coronavirus: जम्मू-कश्मीर में सामने आए कोरोना वायरस के 5 नए मामले, राज्य में अब तक 2 की मौत

दुनिया के साथ-साथ भारत में भी कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. देश में अभी तक 979 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं. 25 लोगों की मौत हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की बात करें तो वहां पांच और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. राज्य के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिन पांच लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें दो मरीज श्रीनगर, दो बडगाम और एक मरीज बारामूला से है. रविवार सुबह श्रीनगर में एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है. इस वायरस की चपेट में आने से राज्य में अब तक दो लोगों की मौत हुई है.

जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल 38 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है. जम्मू-कश्मीर में शनिवार को 13 और मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए. इन 10 मरीजों में 10 कश्मीर और तीन जम्मू के हैं. जम्मू व श्रीनगर में एक-एक मरीज ठीक हो चुका है. उनके ठीक होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से छुट्टी देकर होम क्वारंटाइन में रखा गया है.

