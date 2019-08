आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात? ADG मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया

जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) मुनीर खान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इसमें उन्होंने बताया बताया कि जम्मू में लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लिया गया है लेकिन कश्मीर में कुछ स्थानों पर कुछ वक्त तक पाबंदियां लागू रहेंगी. अतिरिक्त महानिदेशक मुनीर खान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं आयी है. उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जम्मू में लगाई गई पाबंदियां पूरी तरह हटा ली गई हैं. कश्मीर के कुछ स्थानों पर कुछ समय तक ये जारी रहेंगी." उन्होंने बताया कि कुछ ही लोगों को पैलेट की वजह से कुछ जख्म हुए हैं जिनका इलाज किया गया है.

J&K ADGP: When a new situation of law&order arises, opposite parties including the neighbouring states take the initiative of unleashing the propaganda. Videos of 2016 & 2010 are in circulation now, that is part of propaganda. We're taking all measures to thwart these attempts pic.twitter.com/iEvRRmPNWZ