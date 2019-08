अमरनाथ यात्रा के रास्ते से पाकिस्तान में बनी लैंडमाइन और स्नाइपर राइफल बरामद : सेना

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी में आतंकी हमले के इनपुट के मद्देनजर वापस लौटने की सलाह दी है. सरकार ने एक पत्र जारी कर पर्यटकों व अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने का आदेश दिया है. सरकार ने यात्रियों व पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. इस बीच सेना ने कहा कि स्‍पष्‍ट और पुष्‍ट खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्‍तानी सेना द्वारा समर्थित आतंकी अमरनाथ यात्रा बाधित करने की फिराक में हैं. सेना ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते से लैंडमाइन और स्नाइपर राइफल बरामद किये गए हैं.

Jammu & Kashmir govt has issued security advisory for #AmarnathYatra pilgrims and tourists, asked them to return amid terror threat. Amarnath Yatra from Jammu route has been suspended till August 4, due to inclement weather. (file pic) pic.twitter.com/yL7hDrEaTM