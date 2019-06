जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, अमरनाथ यात्रा के बाद होगा तारीखों का ऐलान

जम्‍मू कश्‍मीर में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Jammu and Kashmir) इस वाल के आखिर में हो सकते हैं. चुनाव आयोग (Election Commission) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के खत्‍म होने के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा. आयोग ने कहा, 'जम्‍मू कश्‍मीर (Jammu and kashmir) के हालात पर आयोग लगातार नजर बनाए रखेगा और अमरनाथ यात्रा की समाप्ति के बाद तथा सभी संबंधित पक्षों से जानकारी लेने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. आयोग ने मंगलवार को एक संक्षिप्त बयान जारी कर यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में हर साल जुलाई से मध्य अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होती है. इस वर्ष यात्रा का समय एक जुलाई से 15 अगस्त तक निर्धारित है. बयान के अनुसार, ‘‘चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सर्वानुमति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में कराया जायेगा.''

आयोग ने कहा कि राज्य में सुरक्षा इंतजामों एवं अन्य हालात पर आयोग द्वारा नियमित नजर रखते हुये इस बारे में सभी पक्षों से हरसंभव जानकारी ली जा रही है. आयोग ने कहा कि राज्य में अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा.

जम्मू कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से जुलाई 2018 में भाजपा के समर्थन वापसी की घोषणा के बाद राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था. नयी सरकार के गठन की संभावनायें समाप्त होने के बाद राज्यपाल की सिफारिश पर दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था.