पाक की गोलीबारी का BSF ने दिया मुंहतोड़ जवाब, तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने लगाई गुहार

सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है. पाकिस्तान की तरफ से हुई फ़ायरिंग का जवाब बीएसएफ ने इस तरह दिया है कि अब पाकिस्तान, बीएसएफ़ से फ़ायरिंग रोकने की गुहार लगा रहा है. पिछले चार दिन में पाक फ़ायरिंग में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे जबकि दो आम नागरिकों की भी मौत हो गई थी. जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के चार जवानों को मार गिराया और उनके कई बंकरों और पोस्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया है. बीएसएफ के सैन्य दस्ते ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार एक पाकिस्तानी बंकर को उड़ा दिया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है.बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि , ‘पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू बीएसएफ फार्मेशन को आज फोन किया और गोलीबारी रोकने की अपील की.’ बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के गोलाबारी की गई जिसके बाद उन्हें माकूल जवाब दिया गया. इस पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ से यह अपील की है. बीएसएफ द्वारा दागे गये बंकर-बस्टिंग रॉकेट का निशाना पाकिस्तान की ओर दिखा. इस मामले के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान बीते तीन दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, मगर बीएसएफ के द्वारा बनाए गये दवाब के बाद उसने रक्षात्मक रुख अपना लिया है.

#WATCH: BSF troops on the western borders, bust a bunker across international boundary on May 19. #JammuAndKashmir (Source: BSF) pic.twitter.com/MaecGPf7g3