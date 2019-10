जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, CRPF के 6 जवान घायल 

दीवाली की पूर्व संध्या पर जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के श्रीनगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है. खबर है कि राजधानी श्रीनगर के करन नगर इलाके में शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक दल पर आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में उसके 6 जवान घायल हो गये. पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ का यह दल सुरक्षा चौकी संभाल रहा था, उसी बीच आतंकवादियों ने उस पर ग्रेनेड फेंका.

Jammu and Kashmir: 6 CRPF personnel injured in grenade attack by terrorists in Srinagar's Karan Nagar. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/z0uaozQIkn