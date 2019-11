कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, देखें- VIDEO

कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फ गिरी. वहीं श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन में देरी हुई. दूसरी तरफ, कई मैदानी इलाकों में वर्षा हुई जिसके कारण पारा 10 डिग्री तक गिर गया. मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों गुलमर्ग और सोनमर्ग में बुधवार देर रात बर्फबारी हुई जबकि शहर और मैदानी इलाकों में बारिश हुई. मैदानी इलाकों में बारिश होने से शहर में दिन का तापमान गिर गया. मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बुधवार को शाम 3.30 बजे तापमान 5.6 डिग्री रहा.

Jammu and Kashmir: Srinagar received snowfall today; visuals from around Lal Chowk area. pic.twitter.com/pmdP3hDUQk