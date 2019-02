जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला, CRPF के 12 जवान शहीद, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी

खास बातें पुलवामा में CRPF काफ़िले पर आतंकी हमला IED से किया गया धमाका सीआरपीएफ के 12 जवानों के शहीद होने की खबर

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Blast) में अवन्तीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है. न्यूज एजेंसी ANI ने सीआरपीएफ के 12 जवानों के शहीद होने की खबर दी है, वहीं 40 से अधिक जवान घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि हमले में IED का इस्तेमाल हुआ है. रक्षा अधिकारी ने हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है. घायलों में से 15 जवानों की हालत नाजुक है. घायलों को श्रीनगर स्थित सेना के अस्‍पताल ले जाया गया है. सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बस को मुख्‍य रूप से निशाना बनाया गया था. हमले में कई अन्‍य वाहन भी क्षतिग्रस्‍त हुए हैं. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसे आत्मघाती हमला बताया है. बता दें कि यह हमला श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है.

12 CRPF jawans have lost their lives in an IED blast in Awantipora, Pulwama. Dozens injured. #JammuAndKashmir (visuals deferred) pic.twitter.com/bONkKeFFxt — ANI (@ANI) February 14, 2019

अलर्ट और सर्च ऑपरेशन जारी

हमले के बाद बाद सेना ने फिलहाल जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर ट्रैफिक बंद करते हुए अवन्तीपुरा और आसपास के इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है.

Pulwama: IED blast followed by gunshots in Goripora area of Awantipora, more details awaited. #JammuandKashmirpic.twitter.com/zf65k7cho9 — ANI (@ANI) February 14, 2019

हमले पर नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने ट्वीट कर दुख जताया है.

Terrible news coming from the valley. A number of CRPF soldiers are reported to have been killed & injured in an IED blast. I condemn this attack in the strongest possible terms. My prayers for the injured & condolences to the families of the bereaved. #Kashmir — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 14, 2019

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हमले पर दुख जतया है. महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'कोई भी शब्द इस भीषण आतंकी हमले की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

Disturbing news coming in from #awantipura . Twelve of our security personnel have been martyred and several have been injured. No words are enough to condemn the gruesome terror attack. How many more lives will be snuffed out before this madness ends? — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 14, 2019

इससे पहले बुधवार को पुलवामा जिले के एक निजी विद्यालय में विस्फोट होने से कम से कम 12 विद्यार्थी घायल हो गए थे. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट जिले में काकापुरा क्षेत्र के नरबल गांव में दोपहर के समय हुआ. विस्फोट से कक्षा 10वीं के कम से कम 12 विद्यार्थी घायल हो गए. अधिकारी के अनुसार घायल विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाया गया.उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. उनके मुताबिक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और यह पता लगाने में जुट गए हैं कि विस्फोट कैसे हुआ.