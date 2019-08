पाकिस्तान की 'नापाक' कोशिशों के बावजूद जम्मू-कश्मीर में जान-माल का कोई नुकसान नहीं, सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम (BVR Subrahmanyam) ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद यहा जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं. ईद के दिन पाबंदियों में ढील दी गई, लेकिन 15 अगस्त के चलते कुछ पाबंदियां बनी रहीं. इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई. उन्होंने बताया कि सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडियाकर्मियों को प्रयाप्त पास जारी किए गए हैं. पाबंदियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा, आतंकियों को फिर सक्रिय नहीं होने देंगे. पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी

बता दें, इससे पहले कश्मीर में मीडिया पर लगे बैन को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले कुछ दिनों में कश्मीर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'जमीनी हकीकत का रोजाना जायजा लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.'

J&K Chief Secy:Steps consequently taken included restrictions on free movement & telecom connectivity prevention of large gathering, closure of schools & colleges. A few preventive detentions of individuals were also made in accordance with provisions of law to maintain law&order https://t.co/6upFM4GGYz