जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी

इस समय जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर सामने आ रही है. पुलवामा के पिंगलान इलाके में सुरक्षाबलों ने कथित तौर पर 2-3 आतंकवादियों को घेर लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. अधिक जानकारी का इंतजार है. आपको बता दें कि पुलवामा में ही गुरुवार को सीआरपीएफ (CRPF) के एक काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था (Pulwama Attack) , जिसमें इस अर्धसैनिक बल के कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने शनिवार को एक और कड़ा कदम उठाते हुये पाकिस्तान से आयातित होने वाले सभी सामानों पर सीमा शुल्क तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया. पाकिस्‍तान से एमएफएन का दर्जा वापस लिये जाने के बाद वहां से आयात होने वाली सभी वस्‍तुओं पर 200 फीसदी का सीमा शुल्‍क तत्‍काल रूप से लागू हो गया है.

Jammu And Kashmir: An encounter has started between terrorists and security forces in Pinglan area of Pulwama district in South Kashmir. 2-3 terrorists are reportedly trapped. More details awaited.