जम्मू-कश्मीर: जम्मू में बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला, करीब 18 लोग जख्मी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से धमाके की खबर आई है. जम्मू बस स्टैंड के पास एक बड़ा धमाका हुआ है. बताया जा रहा है कि जम्मू में बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया है और इसमें अब तक 18 लोगों के घायल होने की भी खबर है. हालांकि, धमाकों की वजहों का पता नहीं चल पाया है. घायलों को अस्पताल भेजना का काम किया जा रहा है. पुलिस मौके पर पहूंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने बताया है कि यह ग्रेनेड हमला है. हालांकि, यह अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इस हमले के पीछे कौन है.

विंग कमांडर अभिनंदन के लौटते ही पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, गोलाबारी में 3 नागरिकों की मौत

विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए हैं. जो वजिअल सामने आए हैं, उसमें सुरक्षा कर्मियों को इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि विस्फोट स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा थे. पुलिस टीम मौका-ए-वारदात पर मौजूद है.

आईजीपी जम्मू के एमके सिन्हा ने बताया कि यह एक ग्रेनेड हमला था, जिसमें करीब 18 लोग घायल हुए हैं. सभी को अस्पताल पहुंच दिया गया है.

MK Sinha, IGP Jammu on blast at bus stand: It was a grenade explosion, it has caused injuries to approximately 18 people, all shifted to hospital pic.twitter.com/TYBvQ9lpKj