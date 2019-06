जम्मू कश्मीर: पुलवामा में आतंकियों ने महिला की गोली मारकर की हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आंतकवादियों ने एक महिला के घर पर गोली से हमला किया. पुलिस के मुताबिक हमले में एक अन्य नागरिक मोहम्मद सुल्तान घायल हो गया. कथित सूचना के अनुसार महिला नगीना बानो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुल्तान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Jammu and Kashmir: Terrorists fired at a woman in Narbal village of Kakapora, Pulwama district, today. One youth has received injuries. The woman was declared brought dead to hospital while the youth is in critical condition. More details awaited.