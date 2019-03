जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, इस साल अबतक 65 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ 3 आतंकवादी मारे गए. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को जिले के यरवन जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी जिसके बाद वहां आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया. अधिकारी ने बताया कि अभियान में तीन आतंकवादी मारे गए. आपको बता दें कि इस साल अब तक कुल 65 आतंकी मारे जा चुके हैं. वही आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन आल आउट भी जारी है. कश्मीर के शोपियां में आज तड़के सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ जारी है.

Shopian: 3 terrorists killed in an encounter between terrorists & security forces in Keller area. Weapons also recovered. Operation in progress. CRPF, Army & J&K police had launched a joint operation in the early hours today.#JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dZpwwhxzBh