इंडियन आर्मी ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा, Video किया जारी

भारतीय सेना के 15 कॉर्प के कमांडर व लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लन और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करके लश्कर ए तैयबा से जुड़े दो पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी. प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना ने वीडियो जारी करके बताया कि ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में थे. सेना ने यह भी कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.

Lt General KJS Dhillon: Pakistan is desperate to infiltrate maximum terrorists into the Kashmir valley to disrupt peace in the Valley. On August 21,we apprehended two Pakistani nationals who are associated with Lashkar-e-Taiba. pic.twitter.com/wMIHDLkHip