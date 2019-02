जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम में 5 आतंकियों को मार गिराया

जम्मू़-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है. भारतीय सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुबह से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया है. साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुठभेड़ खत्म हो गई है और आतंकियों का शव बरामद कर लिया गया है. हालांकि अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है. दूसरी तरफ, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी की भी खबरें हैं. सीआरपीएफ के चार जवानों को चोट आई है. उनका इलाज जारी है. सुरक्षाबल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं. आपको बता दें कि 1 फरवरी को भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गये थे.

#UPDATE on Kulgam encounter: Bodies of the 5 terrorists killed, have been recovered; identity yet to be ascertained. Heavy stone pelting is on; 4 CRPF personnel sustained injuries. Search operation continues. #JammuAndKashmirhttps://t.co/Y9tUAg6Pwu