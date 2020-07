जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर

जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश शुरू की गई. खोजबीन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर हमला कर दिया. जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकियों को मार गिराया गया. आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने इसकी पुष्टि की है.

#ShopianEncounterUpdate: . So far 03 #unidentified#terrorists killed. #Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/ojP21idGuG