दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सेना की टुकड़ी पर हमला, जवाबी कार्रवाई में लश्कर के दो आतंकी ढेर

खास बातें कुलगाम में सेना की टुकड़ी पर हुआ था हमला सेना से जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को मार गिराया सेना से जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को मार गिराया

#UPDATE: Heavy firing underway between security forces and terrorists in Kulgam's Chadder area. https://t.co/rR4ikFUSEL — ANI (@ANI) June 24, 2018

Internet services suspended in Kulgam district after encounter between security forces and terrorists in Chadder area. #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) June 24, 2018

"Reportedly two terrorists killed so far," tweets J&K DGP Shesh Paul Vaid on encounter between security forces and terrorists in Chadder area. #JammuAndKashmir (File pic) pic.twitter.com/moruNbE7yJ — ANI (@ANI) June 24, 2018

राज्यपाल शासन लागू होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है. रविवार को कुलगाम में गश्त पर निकली सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया. हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए. इसके बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना ने जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया. प्रशासन ने कुलगाम जिले की इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया है.बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने उस समय हमला किया जब जम्मू- कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले एक राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान चला रहे थे.पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी) एसपी वैद ने बताया ने बताया कि दो आतंकी अब तक मारे गए हैं. कार्रवाई अभी भी जारी है. बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते पहले बीजेपी ने पीडीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे राज्य में तीन साल पुरानी सरकार गिर गई. महबूबा मुफ्ती के इस्तीफा देने के बाद 20 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था. गौरतलब है कि सेना प्रमुख जनकर बिपिन रावत ने एक दिन पहले ही कश्मीर घाटी के अपने दिनभर के दौरे के दौरान नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी. श्रीनगर में एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कश्मीर घाटी का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के साथ सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके भट भी थे. सेना प्रमुख ने सीमांत जिलों कुपवाड़ा और बारामुला में नियंत्रण रेखा के पास स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया था.