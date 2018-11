जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू

जम्मू कश्मीर में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है. चुनाव के लिए प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मतदान कुल 2,773 मतदान केंद्रों पर हो रहा है, जिसमें 918 कश्मीर में जबकि 1,885 जम्मू में हैं. मतदान की प्रक्रिया शनिवार सुबह आठ बजे शुरू हुई और दोपहर दो बजे तक जारी रहेगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शालीन काबरा के मुताबिक, 727 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील निर्धारित किया गया है, जिनमें से 493 कश्मीर और 234 जम्मू में हैं.उन्होंने कहा कि 358 सरपंच और 1,652 पंच सीटों के लिए 5,239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं जबकि 96 सरपंचों और 1,437 पंचों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है. काबरा ने कहा, "मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र के बारे में बताने के लिए फोटो वोटर पर्चियां बांट दी गई हैं." काबरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में 74.1 फीसदी चुनाव हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 71.1 फीसदी चुनाव हुआ था.

Voting is underway for the third phase of Panchayat elections in #JammuAndKashmir. Visuals from a polling station in Kupwara's Chowkibal village. pic.twitter.com/aedqcP9N1u