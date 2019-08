जम्मू-कश्मीर: विदेशी टूरिस्ट को भी जगह छोड़ने की सलाह, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, टिकट मिलने में हो रही दिक्कत

जम्मू कश्मीर में आंतकी हमले की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से अमरनाथ यात्रियों को घाटी छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है. बदले हालातों पर चर्चा के लिए सभी दलों ने कश्मीर में आपात बैठक भी बुलाई. वहीं एकाएक कश्मीर में बढ़ी हलचल को देखते हुए स्थानीय लोगों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है. विदेशी पर्यटकों को भी जगह छोड़ने की सलाह दी गई है, जिसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. पर्यटकों को टिकट मिलने में भी दिक्कत हो रही है. इस बीच श्रीनगर में मौजूद विदेशी टूरिस्ट से एनडीटीवी ने भी बातचीत की, जिन्हें वह जगह छोड़ने के लिए कहा गया.

Jammu & Kashmir: Former J&K CM & National Conference leader Omar Abdullah to meet Governor Satya Pal Malik today in Srinagar. (File pics) pic.twitter.com/uugQbgJ7On