लखनऊ में कश्मीरियों को भगवाधारी गुंडों ने पीटा तो उमर अब्दुल्ला बोले- भारतीयता के विचार का बहुत नुकसान होगा

Kashmiri Attacked in Lucknow: जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को लखनऊ में कश्मीरी विक्रेताओं की पिटाई जाने की निंदा की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कश्मीर के दो विक्रेताओं पर हमले जैसी घटनाएं जम्मू-कश्मीर में भारतीयता के विचार को किसी भी अन्य चीज से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी.

कश्मीरी विक्रेताओं पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भगवाधारी गुंडों का कहर, एक्ट्रेस बोलीं- खौफनाक!

अब्दुल्ला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, “जम्मू कश्मीर में भारतीयता के विचार को इस तरह के वीडियो से बहुत ज्यादा नुकसान होगा. आरएसएस/ बजरंग दल के गुंडों का कश्मीरियों के साथ सड़कों पर इस तरह की मारपीट करते रहना और फिर उसका भारत का ‘अटूट अंग' होने जैसे विचार को बेचने की कोशिश करना, यह साथ-साथ संभव नहीं.” पूर्व मुख्यमंत्री उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें लखनऊ में दो कश्मीरियों के साथ एक समूह मारपीट करते हुए नजर आ रहा है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

भगवा कपड़ा पहने हमलावरों ने लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरियों को पीटा, VIDEO भी बनाया

Jenab @rajnathsingh Sahib. You represent this constituency in the Lok Sabha, this is the constituency where Vajpayee Sb was elected from & went on to be PM. If no one else will step in & deliver justice can we expect you to punish those guilty of this assault? https://t.co/QyJKJ2zFxI