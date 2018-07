जम्मू-कश्मीर: पुलिसकर्मी की मौत का सुरक्षाबलों ने लिया बदला, कुलगाम में तीन आतंकियों को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा एक पुलिस जवान की अगवा कर हत्या करने के महज एक दिन बाद ही सुरक्षाबलों ने बदला ले लिया है. कुलगाम से खुड़वाणी में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया और एनकाउंटर स्थल से तीन हथियार भी बरामद किये. बता दें कि शनिवार को इन्हीं आतंकवादियों ने पुलिस जवान सलीम का अपहरण कर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद ये सभी इसी इलाके में छुपे थे, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने संयुक्त कार्रवाई कर इसे अंजाम दिया है. हालांकि, एनकाउंटर अभी भी जारी है.

Kulgam encounter: Three terrorists have been gunned down by security forces. Three weapons also recovered. #JammuAndKashmir (visuals deferred) pic.twitter.com/S9T8GWrWhL