महबूबा मुफ्ती पर PSA की वजह को लेकर इल्तिजा मुफ्ती हैरान, JDU का झंडा शेयर कर पूछी ये बात

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) पिछले साल 5 अगस्त से अपने घर में नजरबंद हैं. हाल ही में महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगाया गया है. उनकी पार्टी के नेता PSA लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं. मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती (Iltija Mufti) ने रविवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला. इल्तिजा अपनी मां पर PSA लगाए जाने की वजह जानकर भी हैरान दिखीं. PSA लगाए जाने को लेकर सरकार के डोजियर में उनकी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के झंडे पर हरे रंग का जिक्र किया गया है. कहा गया है कि PDP का हरा झंडा उग्रता को दर्शाता है. इस पर महबूबा की बेटी इल्तिजा ने कहा कि भारतीय सेना की यूनिफॉर्म और बिहार में BJP की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) का झंडा भी तो हरा है.

इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, PDP और JDU के झंडों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'PDP का मूल संदिग्ध है. पार्टी का हरे रंग का झंडा उग्रता को दर्शाता है. भारतीय सेना के अफसर हरे रंग की वर्दी पहनते हैं और उनके वाहन भी इसी रंग के हैं. क्या वो भी उग्रता के प्रतीक हैं. अगर PDP का मूल संदिग्ध है तो BJP ने साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई. BJP की सहयोगी JDU और PDP का झंडा देखिए. हैरान हूं कि उनके झंडे में हरे रंग का क्या मतलब है. या एक पार्टी विश्वसनीय और राष्ट्रवादी तभी होगी जब वो BJP की सहयोगी हो.'

