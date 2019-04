आतंकियों को फंडिग के मामले में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से NIA आज करेगी पूछताछ

अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने आतंकियों को धन मुहैया करवाने से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के समक्ष दिल्ली में पेश होने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी रविवार को हुर्रियत के एक प्रवक्ता ने दी. एनआईए ने हाल ही में मीरवाइज को तीसरा नोटिस भेजकर उन्हें आठ अप्रैल को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था. इससे पहले एनआईए द्वारा भेजे गए दो नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने दिल्ली का दौरा करने में सुरक्षा संबंधी चिता जाहिर की थी. मीरवाइज के नेतृत्व वाले हुर्रियत गुट के एक प्रवक्ता ने कहा कि मीरवाइज पूछताछ के लिए दिल्ली जाएंगे और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट, बिलाल गनी लोन और मसरूर अंसारी समेत हुर्रियत कार्यकारिणी के सदस्य उनके साथ होंगे. बार-बार प्रयास करने के बावजूद एनआईए ने श्रीनगर में पूछताछ करने की मांग खारिज कर दी. एजेंसी ने कहा कि वह मीरवाइज की सुरक्षा का ध्यान रखेगी.

Jammu & Kashmir: Hurriyat Chairman, Mirwaiz Umar Farooq leaves from his residence in Srinagar for Delhi. He will appear before the National Investigation Agency (NIA) in connection with a terror funding case today. pic.twitter.com/IyVomRy2xS