हाथ पर मुहर लगाकर मिल रही है जम्मू-कश्मीर हाईवे इस्तेमाल करने की अनुमति, उमर अब्दुल्ला ने कहा- यह अपमानजनक

जब से सुरक्षाबलों के काफिले को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर-बालामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम नागरिकों की आवाजाही पर सप्ताह में दो दिन बैन करने का फैसला लागू हुआ है, उस वक्त से वहां के आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जम्मू-कश्मीर में राजमार्ग पर चलने की अनुमति का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सरकार की न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे दावों पर सवाल उठाते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक तस्वीर साझा किया है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ पर मुहर लगातर राजमार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है.

महबूबा मुफ्ती की PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मान्यता रद्द करने के लिए EC में शिकायत, जानें पूरा मामला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक तस्वीर साझा कर लिखा- 'जम्मू और कश्मीर में लोगों को अपने राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति इस तरह से दी जाती है. उनके हाथों पर मुहर लगाई जा रही है और लिखा जा रहा रहा है. मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं! क्या हमें कागज बचाने के प्रयास का मजाक उड़ाना चाहिए? मैं सिर्फ लोगों के साथ किए जा रहे अपमानजनक, अमानवीय व्यवहार से नाराज हूं.'

अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती की चेतावनी : न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में

This is how permission is granted to people in J&K to use their highway. Their hands are being stamped & written on. I don't know what to say! Should we be flippant & mock the attempt at saving paper? I'm just angry at the degrading, inhuman treatment being meted out to people. pic.twitter.com/UWJh0nHhVS