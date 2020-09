जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद, दो घायल

जम्मू कश्मीर : कोरोना संकट में छात्रों की मदद के लिए आगे आए शिक्षक, शुरू की कम्युनिटी क्लासेस

रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया, ‘‘पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास बिना किसी उकसावे के सुबह से मोर्टार और अन्य हथियारों से गोलाबारी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया.''

Pakistan initiated an unprovoked Ceasefire Violation along LoC in Naugam Sector, Kupwara today morning by firing Mortars & other weapons. Befitting response was given.

One soldier laid down his life in the line of duty. Two soldiers injured & evacuated, condition stable.@adgpi