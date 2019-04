जम्मू-कश्मीर में जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तान का आतंकवादी, 2017 में घुसपैठ कर आया था भारत

जम्‍मू कश्‍मीर में सुरक्षाबलों ने एक पाकिस्‍तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. बारामुला के एसएसपी अब्‍दुल कयूम ने बताया, कि उसका नाम मोहम्‍मद वकार है और वह पाकिस्‍तान के पंजाब के मियांवली का रहने वाला है. वह जुलाई 2017 में घुसपैठ कर भारत आया था और करीब एक साल से ज्‍यादा समय से श्रीनगर में सक्रि‍य था. उसकी योजना बारामुला में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की थी. इस मामले में जम्मू-कश्मीर की स्थानीय पुलिस आतंकवादी से पूछताछ जारी रखी है.

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, 'स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की संख्या अब कम होती जा रही है. यह एक अच्छा संकेत है. साल 2018 के दौरान राज्य में 272 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए.'

SSP Baramulla, Abdul Qayoom: His name is Mohammad Waqar, a resident of Mohalla Miana, Mianwali, Punjab, Pakistan. He came here in July 2017 by crossing the border, he was operating in Srinagar for over a year. His plan was to resurrect militancy in Baramulla. pic.twitter.com/BWUEkdQj50