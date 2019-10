जम्मू-कश्मीर BDC चुनाव: प्रधानमंत्री ने सफलता का श्रेय राज्य के विशेष दर्जे के खात्मे को दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार हुए खंड विकास परिषद (बीडीसी) चुनावों में हुए भारी मतदान का श्रेय राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले फैसले को जाता है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘भारतीय संसद के फैसले का धन्यवाद, युवा और जोशीले जनप्रतिनिधि अब जम्मू और कश्मीर के सभी क्षेत्रों के लोगों के भाग्य को आकार देंगे.' जम्मू-कश्मीर में पहली बार हुए बीडीसी चुनावों में गुरुवार को रिकॉर्ड 98.3 प्रतिशत मतदान हुआ. इस दौरान 27 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जिनमें 22 भारतीय जनता पार्टी के हैं. कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रैंस और पीडीपी ने इन चुनावों का बहिष्कार किया है.

I congratulate all those who have emerged victorious in the BDC polls across Jammu, Kashmir, Leh and Ladakh.



This marks the dawn of a new and youthful leadership across the regions, which will make a monumental contribution to national progress in the times to come.