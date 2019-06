अनंतनाग आतंकवादी हमले में घायल पुलिस अधिकारी का दिल्ली के एम्स में निधन

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को आतंकवादी हमले में घायल हुए पुलिस इंस्पेक्टर अरशद अहमद खान का यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रविवार को निधन हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. खान की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार सुबह दिल्ली लाया गया था. इस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के पांच पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. हमले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया था. अनंतनाग के सदर पुलिस थाने के प्रभारी खान मुठभेड़ शुरू होते ही मौके पर पहुंचे थे.

We deeply mourn the sad demise of our brave heart Inspector #ArshadKhan who was injured while fighting terrorists on 12th of this month on K P Road Anantnag.The entire Police Pariwar is behind the bereaved family in this hour of grief.

We salute your valour.#JaiHindpic.twitter.com/wtF3qdIJo3