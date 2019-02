हम न भूलेंगे और न ही माफ करेंगे, इस जघन्य हमले का बदला लेकर रहेंगे: पुलवामा हमले पर CRPF की कड़ी टिप्पणी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण जो हमला किया है, उस पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ (Central Reserve Police Force) की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है. पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) में अपने 41 साथियों को खोने वाले सीआरपीएफ ने स्पष्ट कह दिया है कि वह इस हमले को न भूलेगा और न ही माफ करेगा. सीआरपीएफ ने आतंकियों को कड़े लहजे में कहा है कि वह इस जघन्य हमले का बदला जरूर लेगी. दरअसल, गुरुवार को पुलवामा (Pulwama Blast) में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमले में 41 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद पूरे देश में रोष का माहौल है.

Pulwama Terror Attack: गृहमंत्री राजनाथ सिंह बडगाम पहुंच शहीद जवान को दिया कंधा, देखें VIDEO

सीआरपीएफ ने एक ट्वीट कर कहा कि हम न भूलेंगे और न ही माफ करेंगे. हम पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को हम सलाम करते हैं और अपने शहीद भाइयों के परिवार वालों के साथ खड़े हैं. इस जघन्य हमले का बदला लिया जाएगा.' इस ट्वीट के साथ सीआरपीएफ ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसके माध्यम से उसने अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) ने ली है.

WE WILL NOT FORGET, WE WILL NOT FORGIVE:We salute our martyrs of Pulwama attack and stand with the families of our martyr brothers. This heinous attack will be avenged. pic.twitter.com/jRqKCcW7u8