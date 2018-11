J&K: उमर के पलटवार के बाद राम माधव ने वापस लिया 'पाक लिंक' वाला बयान, कहा- निजी नहीं, राजनीतिक टिप्पणी थी

होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पाकिस्तान से निर्देश संबंधी बयान भाजपा महासचिव राम माधव ने वापस ले लिया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव ने ट्वीट कर अपने शब्द वापस लिए और कहा कि जो भी मेरा कमेंट था वह राजनीतिक था, पर्सनल नहीं. बता दें, राम माधव ने कहा था, 'पिछले महीने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें सीमा पार से आदेश मिले थे. शायद इस बार उन्हें ताजा आदेश मिले है कि वे साथ आएं और सरकार बनाए.'उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद उन पर पलटवार किया और चुनौती देते हुए कहा कि राम माधव जी अगर हिम्मत है तो इन आरोपों को साबित कीजिए. आपके पास रॉ, एनआईए और आईबी है, आप सबूतों को सार्वजनिक करें. या फिर माफी मांगे.

Just landed@Aizawl n saw this. Now tht u deny any external pressure I take back my comment, bt, now tht u proved it ws genuine love btw NC n PDP tht prompted a failed govt formation attempt,u shud fight nxt elections 2gether. Mind u it's pol comnt,not personal https://t.co/DsOYiwwXmo