कश्मीर घाटी के 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील, किश्तवाड़ में दिन भर के लिए हटाई गई धारा-144

कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई. शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील दी गई है जबकि घाटी में कुल 96 टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 को बहाल कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं और सड़कों पर बैरिकेड लगे हुए हैं. हालांकि, पहचान पत्र दिखाने के बाद ही लोगों को आवाजाही की अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि राज बाग और जवाहर नगर जैसे कुछ इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवाएं बहाल की गई है लेकिन लाल चौक, प्रेस एन्क्लेव और उसके आसपास अन्य इलाकों समेत अधिकतर हिस्सों में लैंडलाइन सेवाएं निलंबित हैं. अधिकारियों ने बताया कि सिविल लाइंस इलाके और घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों में निजी वाहनों की गतिविधियां बढ़ गई है. श्रीनगर के डलगेट इलाके में कुछ अंतर जिला कैब भी सड़कों पर दौड़ रही हैं. उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस इलाके में कुछ दुकानें शनिवार सुबह खुली. ईंधन स्टेशन समेत ज्यादातर व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब भी बंद हैं. सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील दी गई है. वहीं एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक किश्तवाड़ में आज दिन भर के लिए धारा-144 हटा ली गई है.

Section 144 (prohibition on gathering of more than 4 people) has been relaxed in KISHTWAR for the entire day. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/GQxHPRIzew