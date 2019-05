जम्मू कश्मीर: अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की

जम्मू कश्मीर के अनतंनाग जिले में शनिवार रात बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की आतंकवादियों ने घर में घुस गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि तीन आतंकवादी नौगाम वोरिनाग इलाके में स्थित मीर के घर में घुसे और उनकी कार की चाबी मांगी, गाड़ी ले जाते हुए उन्होंने मीर को गोली मार दी. वह इलाके में 'अटल' के तौर पर मशहूर हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मीर को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दमतोड़ दिया. अधिकारी ने बताया कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की गई है. जम्मू कश्मीर भाजपा ने एक बयान में मीर के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जो घाटी में शांति भंग रहे हैं और बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं.

Gul Mohd Mir was the District Vice President of the BJP state unit. May his family & loved ones find strength at this difficult time.