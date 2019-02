Pulwama Terror Attack: गृहमंत्री राजनाथ सिंह बडगाम पहुंच शहीद जवान को दिया कंधा, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बडगाम पहुंचे. इस दौरान राजनाथ सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवान को कंधा दिया. समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बडगाम में पुलवामा हमले में शहीद हुए एक CRPF जवान को कंधा देते केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू एवं कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह नजर आए. इतना ही नहीं, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तथा भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बडगाम में पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों को श्रद्धांजलि भी दी.

#WATCH: Home Minister Rajnath Singh and J&K DGP Dilbagh Singh lend a shoulder to mortal remains of a CRPF soldier in Budgam. #PulwamaAttackpic.twitter.com/CN4pfBsoVr