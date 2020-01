पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर मोर्टार के गोले दागे, दो पोर्टरों की मौत

पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों पर मोर्टार के गोले दागे जिससे सेना के दो पोर्टरों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय नियंत्रण रेखा पर सेना के पोर्टर काम कर रहे थे, उसी दौरान उन पर मोर्टार का गोला गिरा.

Jammu and Kashmir: Unprovoked mortar shelling by Pakistan along Line of Control (LoC) in Gulpur Sector, District Poonch, today, at about 1100 hours. More details awaited.