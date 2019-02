सेना में भर्ती होने आए कश्मीरी युवक, कहा- देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और क्या चाहिए

पुलवामा हमले के बाद जहां एक ओर पूरे देश में कश्मीरियों का विरोध हो रहा है. दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में सेना की 111 पदों के लिए हो रही भर्ती में शामिल होने कश्मीर के युवाओं में देश की सेवा के लिए जब्जा साफ दिखाई दे रहा है. इन्हीं युवाओं में शामिल बिलाल अहमद का कहना है, 'हमें यहां पर परिवार को बचाने और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा. किसी को इससे ज्यादा चाहिए'? गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर हर कश्मीरी को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है. हालांकि कई लोगों ने भी पुलवामा हमले पर देश विरोधी बातें भी सोशल मीडिया पर लिखी हैं जिसका खामियाजा हर कश्मीरी को भुगतना पड़ रहा है. इसी बीच कश्मीर के लोगों के साथ कई जगहों पर मारपीट की भी खबरें आ रही हैं. जिसको देखते हुए सीआरपीएफ को भी हेल्पलाइन नंबर शुरू करने पड़ा हैं. वहीं मेघालय के राज्यपाल तथगात रॉय ने तो कश्मीरियों के बहिष्कार तक की अपील कर डाली है.

Jammu & Kashmir: Several Kashmiri youth take part in an army recruitment drive for 111 vacancies in Baramulla. Bilal Ahmad, army aspirant says, "We will get the chance to sustain our families and serve our nation, what else can one want?" pic.twitter.com/bmtMdYfvsk