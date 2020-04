झारखंड: जनरल अस्पातल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से डॉक्टरों सहित 50 स्वास्थ्यकर्मी हुए संक्रमित

वहीं बिहार (Coronavirus in Bihar) की बात करें तो वहां शनिवार को तीन नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 64 हो गई है. राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट किया, 'एक दिन का दूसरा अपडेट. तीन नए मामले सामने आने के बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या 64 हो गई है. नवादा की रहने वाली 16 साल की लड़की और बेगूसराय निवासी 40 और 63 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए. ये लोग कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे. संक्रमितों का पता लगा लिया गया है.'

#Jharkhand Total 50 health workers including doctors from Bokaro General hospital are in quarantine after they came in contact with a COVID19 patient. The ICU at the hospital will be disinfected and fumigated: Bokaro Deputy DC Ravi Ranjan Mishra pic.twitter.com/OQTCaA3dPu