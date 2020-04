झारखंड : रांची में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले आए सामने, राज्य में संक्रमितों की संख्या 63 हुई

Jharkhand Coronavirus Updates: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. झारखंड भी इससे अछूता नहीं है. शनिवार को राज्य की राजधानी रांची में 4 नए मरीजों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्ट‍ि हुई. इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63 हो गया. रांची इंस्ट‍िट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (रिम्स) के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने इन नए मामलों की पुष्ट‍ि की.

Four persons have been tested positive for #COVID19 in Ranchi today: Dr. DK Singh, Director, Ranchi Institute of Medical Sciences (RIMS).



Total positive cases rise to 63 in Jharkhand.