Jharkhand IED Blast: नक्सलियों का IED धमाका, CRPF के कोबरा कमांडो समेत 11 जवान घायल

झारखंड राज्य स्थित सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई इलाके में आईईडी विस्फोट से 11 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं. यह घटना मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुआ. जब सीआरपीएफ के कोबरा कंमांडो और झारखंड स्पेशल ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तब नक्सलियों ने घात लगाकर धमाका किया. धमाके के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की. घटना के बाद नक्सली घटनास्थल से भाग गए. फिलहाल अभी फायरिंग बंद है. आठ कोबरा और पुलिस के तीन जवान घायल हुए हैं. घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है. घटनास्थल पर घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू हो गया है.

अच्छे नंबर का लालच दे करते थे छात्राओं का यौन शोषण, क्लिप लेकर छात्रा पहुंची पुलिस थाने तो हुआ खुलासा

#UPDATE: The 11 injured jawans were airlifted for Ranchi at 6:52 AM. More details awaited. https://t.co/VK93vGrmIH