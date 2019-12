Sarkari Naukri: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 300 पदों पर होगी भर्ती, यूं करें अप्लाई

खास बातें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती कुल 300 पदों पर होनी है भर्ती 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

Bank Of Maharashtra Recruitment: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन मांगे हैं. ये वैकेंसी प्रोजेक्ट 2019-20 के अंतर्गत स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर के लिए है. इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुल 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है. चयनित उम्मीदवारों को एक साल के प्रोबेशन पर काम करना होगा और सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा.

पद का नाम

जर्नलिस्ट ऑफिसर

पदों की संख्या

स्केल 2 - 200

स्केल 3- 100 .

आयु सीमा

आयु सीमा की बात की जाए तो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए आयु सीमा 20-35 तो स्केल 3 के लिए यह 20-38 है. हालांकि दोनों ही स्केल में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में राहत दी जाएगी.

योग्यता

योग्यताकी बात की जाए तो उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री 60 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए. उम्मीदवार जेएआईआईबी और सीएआईआईबी पास हो. साथ ही प्रोफेशनल योग्यता भी रखता हो.

अनुभव

स्केल 2 के उम्मीदवारों के लिए 2 साल तो स्केल 3 के उम्मीदावरों के लिए 5 साल का अनुभव मांगा गया है.

चयन प्रक्रिया

आवेदकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. रैंक के हिसाब से 1:4 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. हालांकि बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से ग्रुप डिस्कशन भी आयोजित कर सकता है. ऑनलाइन परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. चार सेक्शन में पेपर को बांटा गया है, जिसके लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है. परीक्षा अंग्रेजी भाषा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज के आधार पर होगी. संभावित तौर पर परीक्षा फरवरी या मार्च में आयोजित की जाएगी.

आवेदन फीस

फीस की बात की जाए तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फीस 1180 रुपये है तो वहीं एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 118 रुपये फीस है.

ऐसे करें आवेदन

- आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं

- ‘RECRUITMENT' पर क्लिक करें

- इसके बाद “Online application for recruitment of “GENERALIST OFFICERS IN SCALE II & SCALE III” पर क्लिक करें

- “APPLY ONLINE” पर क्लिक करें.