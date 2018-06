खास बातें बिहार में अवर निरीक्षक उत्‍पाद पदों पर 126 वैकेंसी निकली हैं बिहार के रहने वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा ऑनलाइन एप्‍लाई करने की अंतिम तारीख 30 जून है

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार सरकार में अवर निरीक्षदक उत्‍पाद (Excise Sub Inspector) पदों पर 126 वैकेंसी निकाली हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्‍लाई करना होगा. ऑनलाइन एप्‍लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 है. आपको बता दें कि जो लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं उन्‍हें आरक्षण और उम्र में छूट का लाभ मिलेगा. वहीं, दूसरे राज्‍यों के उम्‍मीदवार अनारक्षित श्रेणी में एप्‍लाई कर सकते हैं. यहां पर हम आपको इस वैकेंसी के संबंध में विस्‍तार से जानकारी दे रहे हैं:एक्साइज सब-इंस्पेक्टर

126 (अनारक्षित 42)इच्‍छुक उम्‍मीदवार को 1 जनवरी 2018 या इससे पहले किसी मान्‍यता प्राप्‍त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या राज्‍य सरकार से मान्‍यता प्राप्‍त उसके समकक्ष परीक्षा में पाास होना अनिवार्य है.सामान्‍य श्रेणी के पुरुष उम्‍मीदवार की न्‍यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए.पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्‍मीदवारों के लिए न्‍यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 40 साल.अनुसूचित जाति और अनुसूच‍ित जनजाति के पुरुष और महिला उम्‍मीदवाार के लिए न्‍यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए.9300 से 34800 रुपये प्रतिमाह के साथ ग्रेड-पे 4200 रुपये मिलेगा.उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी- प्रारंभिक और मुख्‍य परीक्षा. लिखित परीक्षा में वैकल्पिक यानी कि ऑप्‍शनल सवाल पूछे जाएंगे.यह दो घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे. 30 फीसदी से कम अंक लाने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा.इसमें दो पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर सामान्‍य हिन्दी का होगा. वहीं, दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग के सवाल आएंगे. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सिस्‍टम लागू होगा.प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए. SC/ST उम्मीदवारों की लंबाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए. वहीं, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए.सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए कम से कम 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद न्‍यूनतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए. वहीं, SC/ST उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद न्‍यूनतम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए.पुरुष उम्मीदवारों को एक मील की दौड़ छह मिनट में पूरी करनी होगी. महिला उम्मीदवारों को एक किलोमीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करनी होगी.

ऊंची कूद

पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम चार फीट और महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम तीन फीट.



लंबी कूद

पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम 12 फीट और महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम नौ फीट.



गोला फेंक

पुरुष उम्मीदवारों को 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट तक फेंकना होगा. महिला उम्मीदवारों को 12 पाउंड का गोला कम से कम 10 फीट तक फेंकना होगा.





सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये और SC/ST और महिला उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये. फीस का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए होगा.ऑनलाइन एप्‍लाई करने के लिए www.bpssc.bih.nic.in पर लॉगइन करें.Apply Online for the post of Excise Sub Inspector in Prohibition, Excise & Registration Dept., Govt. of Bihar. (Advt. 02/2018) लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले आपको अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. रजिस्‍ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पूछी जाएगी.रजिस्‍ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन फीस भरें.रजिस्‍ट्रेशन और फीस भरने के बाद आप अपनी एप्‍लीकेशन का स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.